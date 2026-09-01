Primo Piano Calciomercato finito: tutte le operazioni del Milan. Cos'è andato bene e cosa manca

vedi letture

La finestra estiva di calciomercato si è conclusa: tutte le operazioni del Milan. Valutazioni: cosa è andato bene e cosa manca ai rossoneri

È il primo settembre e sono scoccate le ore 20: la finestra estiva di calciomercato si è ufficialmente conclusa. Un estate di profondi cambiamenti per il Milan, sia negli uomini al comando tra proprietà, dirigenza e panchina che tra i protagonisti in campo con l'addio di Rafael Leao che segna la fine di un'epoca: della squadra dello Scudetto 2022 rimangono solo Maignan, Saelemaekers e Gabbia. Di seguito si riportano tutte le operazioni in entrata e in uscita del club rossonero per quanto riguarda la prima squadra e poi una prima valutazione su questi mesi di mercato.

CALCIOMERCATO MILAN, TUTTE LE OPERAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo

Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo

Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero

Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo

Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo

Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo

Omari Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante), fine prestito al West Ham

Chaka Traorè (attaccante), titolo definitivo al Partizan Belgrado

Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto

David Odogu (difensore), prestito secco al Tolosa

Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione

Andrej Kostic (attaccante), prestito secco allo Sparta Rotterdam

Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia

Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como

Diego Sia (attaccante), titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi

Rafa Leao (attaccante), titolo definitivo al Galatasaray

Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al Porto Kevin Zeroli (centrocampista) prestito con diritto di riscatto al Sud Tirol

MILAN, COS'È ANDATO BENE E COSA MANCA

Terminato il periodo di trattative, è giunto il momento delle valutazioni sull'operato del Milan. Un aspetto positivo oggettivo è sicuramente sottolineare come Gerry Cardinale abbia deciso di dare seguito alle sue parole e di muoversi finalmente in prima persona. Indipendentemente dai frutti che porteranno le decisioni del proprietario rossonero, va detto che gli si chiedeva di non essere distante e ha risposto scendendo in campo nelle trattative e con una presenza molto più massiccia tra Milanello, Casa Milan e San Siro. Di contro la nota negativa che è saltata all'occhio sin dalla ricerca di allenatore e dirigenza, è un po' di inesperienza nella programmazione. Un aspetto che ha generato dei riverberi anche sulle strategie di mercato: oggettivamente al Milan mancano delle pedine. Il mercato si chiude senza che il Milan abbia un nuovo difensore centrale, un nuovo centrocampista e un'alternativa a Ramos da alternare con Camarda: queste sono le tre mancanze più gravi che andranno pesate nel corso della stagione. Viceversa ci sono stati dei picchi importanti che sono coincisi soprattutto con gli acquisti di Gonçalo Ramos e Mario Gila: pagati forse un po' di più rispetto al reale valore ma presi immediatamente per andare a sopperire le esigenze più impellenti. Lo stesso discorso vale per i soldi investiti per Diego Moreira. Infine, un'altra nota negativa: le cessioni. Tutto è ruotato intorno a Rafael Leao che alla fine è stato ceduto al Galatasaray a fine mercato per una cifra complessiva tra i 40 e i 45 milioni di euro. Per il resto tutti gli esuberi ceduti non hanno portato in dote alcun ritorno economico al momento: la maggior parte di questi infatti è stata ceduta con la formula del prestito con diritto di riscatto, una conseguenza dell'essersi ritrovati a due settimane dalla gong con così tanti rami da sfrondare.

Queste sono le reazioni a caldo ma, come sempre, il calciomercato alla fine della fiera sarà valutato dall'unico giudice imprescindibile e insindacabile: il campo.