Pellegatti rivela: "Stanotte qualcosa è arrivato al mio orecchio: si stanno muovendo per sondare un difensore"
Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube con gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan: "Io nomi di possibili acquisti non ne ho, quindi vi dico subito che non invento dei nomi. Però, qualcosa ieri sera è arrivato al mio orecchio, ed è già un fatto importante e positivo. Magari non compreremo nessuno e tutti noi diremo che è una squadra incompleta. Ok, non compriamo nessuno, ma so e sembra che si stiano muovendo - me lo dicono degli agenti - per cercare finalmente il difensore. Stanno muovendosi per sondare.
Le ironie del tipo 'potevano farlo prima' non servono: questi sono i dirigenti che abbiamo. L'importante è che prima o poi arrivino al traguardo. Che potessero affrontare il discorso dei difensori due settimane fa era meglio, e magari ci arrivavamo prima, però è così: stiamo facendo cronaca. E quando si fa cronaca non si inventa, si deve ascoltare il fatto che si stiano muovendo per il difensore con il tentativo, anche lì all'ultimo minuto, dell'uscita di Tomori. L'uscita di Tomori faciliterebbe la - attenzione al mio aggettivo - possibile (possibile, non probabile) entrata di un altro difensore. Quindi dobbiamo monitorare questa giornata, questo primo settembre fino alle ore 20:00".
MERCATO MILAN, PELLEGATTI AVVISA
Comunque, l'innesto di un nuovo difensore nelle poche ore di calciomercato restanti è molto complicato. È lo stesso Pellegatti ad avvertire tutti: "Probabilmente - io non mi illudo e non vi voglio illudere - non succederà nulla. Ma il fatto che ci si stia muovendo, sondando e telefonando mi fa pensare a qualcosa di differente rispetto a ieri, perché ieri chi aveva parlato con i massimi dirigenti del Milan aveva avuto come risposta: 'Molto probabilmente il mercato è chiuso'".
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