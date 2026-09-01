Milan Futuro, tre club di Serie B interessati a Kevin Zeroli

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Kevin Zeroli rimane in uscita e potrebbe lasciare il Milan sul gong del mercato: tre club di Serie B sono interessati

Kevin Zeroli sin da subito non è stato considerato al pari di Camarda e Comotto da Amorim per la prima squadra del Milan. L'ex capitano della Primavera rossonera infatti non ha nemmeno iniziato il raduno con i "grandi" ma si è messo a lavorare con il Milan Futuro di Navarro. Nonostante sia un giocatore di un livello superiore alla Serie D, come dimostrato soprattutto l'anno scorso alla Juve Stabia in prestito, per Zeroli ancora non è stata trovata una nuova soluzione anche se le cose potrebbero cambiare in queste ore.

ZEROLI: TRE CLUB DI SERIE B INTERESSATI

Secondo quanto viene riportato questa mattina da Gianluca Di Marzio, il futuro di Kevin Zeroli potrebbe essere deciso nelle ultime ore di calciomercato. Sul centrocampista classe 2005 del Milan Futuro, infatti, ci sarebbe l'interesse di tre club di Serie B. Il club che sembra più avanti in questo momento è il Sudtirol ma è un'idea anche per le formazioni venete di Padova e Vicenza. Da capire se c'è il margine per la cessione e con quale formula.