Live MN Notizie calciomercato Milan: la giornata LIVE! Milan e Lione al lavoro per sbloccare Fofana

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La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto per minuto con tutte le notizie calciomercato Milan attraverso il seguente live.

NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME MINUTO PER MINUTO

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9:50 | LIONE E MILAN AL LAVORO PER SBLOCCARE FOFANA: I MOTIVI DELLO STALLO

Il Milan e il Lione sono al lavoro in queste ultime e frenetiche ore di calciomercato per sbloccare il prestito di Youssouf Fofana in Francia. I documenti sono pronti per essere scambiati ma prima c'è da trovare l'accordo sulla ripartizione dello stipendio che nelle ultime ore ha rallentato la trattativa. Lo riporta il giornalista Matteo Moretto.

9:24 | TRE CLUB DI B INTERESSATI A ZEROLI

Sono tre i club di Serie B interessati a Kevin Zeroli, centrocampista rossonero classe 2005 che ha svolto tutta la preparazione con Milan Futuro dopo l'anno scorso passato in prestito tra Monza e Juve Stabia. La squadra più interessata al momento è il Sudtirol, come riporta Gianluca Di Marzio, ma c'è anche l'interesse di due club veneti: Padova e Vicenza.

8:00 | IL BORSINO DI CALCIOMERCATO DEL MILAN

Di seguito si riportano le operazioni di calciomercato del Milan che sono state effettuate fino a questo momento in questa sessione estiva:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo

Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo

Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero

Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo

Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo

Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo

Omari Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante), fine prestito al West Ham

Chaka Traorè (attaccante), titolo definitivo al Partizan Belgrado

Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto

David Odogu (difensore), prestito secco al Tolosa

Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione

Andrej Kostic (attaccante), prestito secco allo Sparta Rotterdam

Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia

Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como

Diego Sia (attaccante), titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi

Rafa Leao (attaccante), titolo definitivo al Galatasaray

Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al Porto

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Amici ed amiche di MilanNews.it, buon ultimo giorno di calciomercato a tutti!

Siamo giunti al capolinea di questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan deve mettere a punto ancora diverse operazioni in uscita e vedremo se ci sarà spazio anche per un colpo in entrata. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto per minuto con tutte le notizie calciomercato Milan attraverso il presente live e gli approfondimenti su sito e app. La finestra chiuderà alle ore 20.