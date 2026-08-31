Di Marzio: “Qualche intoppo tra Milan e Lione per Fofana, contatti continui per provare a risolvere”
Di Marzio rivela la trattativa tra Milan e Lione per Fofana ha trovato qualche intoppo e che i club continueranno a parlare per cercare di sbloccare l’affare.
Nel suo profilo X, Gianluca Di Marzio ha rivelato una notizia riguardo la trattativa tra Milan e Lione per Fofana. Secondo il collega di Sky ci sarebbero degli intoppi al traguardo e dunque l'affare non è ancora chiuso. I due club continuano a trattare per provare a risolvere e chiudere l'affare. Il centrocampista francese ha diverse offerte anche da altri campionati ma il Lione è nettamente in vantaggio rispetto alle concorrenti.
Fofana-@OL, qualche intoppo al traguardo: l'affare non è ancora chiuso. Contatti continui per provare a risolvere. @acmilan @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 31, 2026
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