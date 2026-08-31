Bondo, niente risoluzione: attesi sviluppi per una nuova destinazione
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Niente risoluzione per Bondo: il Milan punta a trovargli una nuova sistemazione per permettergli di non restare fermo un anno
Il futuro di Warren Bondo resta lontano dal Milan, ma la risoluzione del contratto non rappresenta un'opzione concreta per il centrocampista francese. il club punta piuttosto a trovargli una nuova sistemazione, così da permettergli di proseguire la stagione altrove senza restare fermo un anno.
Per questo motivo, riportano i colleghi di Tuttosport, in giornata sono attesi nuovi sviluppi sul suo futuro, con possibili contatti per definire la prossima destinazione sportiva dell'ex Monza, cercato nel corso di questo calciomercato da diverse squadre, francesi e di Serie B inglese.
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