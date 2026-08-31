Pellegatti: "È Cardinale ad aver promesso un acquisto shock. Erano trapelate altre notizie che poi..."

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e le strategie di Gerry Cardinale.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e le strategie di Gerry Cardinale: "Iniziamo a chiarire alcuni concetti. Anzi, un concetto mi interessa in particolare perché è stato un po' riportato male. Ho detto che Cardinale aveva promesso: 'Faremo un acquisto shock prima della fine del mercato'. Non ho detto io che lo avrebbe fatto, l'ha detto lui! E oggi anche qualche mio collega ha confermato giustamente: io mi sono limitato a riportare le sue parole. Ho anche aggiunto che l'acquisto shock non è certamente Hutchinson, il giocatore che è arrivato ieri sera e che oggi farà le visite mediche. Vedremo quindi se questo colpo arriverà davvero, perché l'ha promesso Cardinale. A due giorni dalla fine del mercato, un acquisto shock è complicato, anche perché significa strappare un giocatore top a una squadra, che poi dovrebbe pure trovare il tempo di rimpiazzarlo. Quindi inizio a non illudermi più di tanto".

PELLEGATTI E LE PROMESSE NON MANTENUTE

"Anche perché, dicevo, ogni tanto arrivano indiscrezioni... Qualcuno di voi detesta il verbo 'trapelare', ma è quello giusto in italiano quando qualcosa filtra dall'entourage di Cardinale. Per esempio, era trapelato - ha proseguito Carlo Pellegatti raccontando qualche aneddoto dal calciomercato del Milan - che il Milan non avrebbe dato Ricci in prestito al Como, magari per la stizza legata alla situazione Liberali, e invece poi Ricci al Como c'è andato. Sulle cifre, poi: abbiamo sempre sentito dire - anzi, hanno sempre raccontato - che per meno di 50-60 milioni non se ne sarebbe neanche parlato di cedere Leao. Poi il Galatasaray esce con un comunicato in cui parla di 38 milioni. Ovviamente loro non conteggiano i bonus, ma facciamo finta che siano 38: altro che 50-60! C'è solo un 20% sulla futura rivendita, quindi anche la storia dei 50-60 milioni è crollata. E vi ricordate la questione Mastantuono? Si diceva: 'Mastantuono mai in prestito'. E poi cosa facciamo? Andiamo a prendere Hutchinson in prestito! Lì era un prestito secco, qui è un prestito con diritto di riscatto a 40 milioni. Mi sembra un po' strano, anche perché, con un riscatto così alto, all'atto pratico è un prestito quasi secco.

Bisogna stare un attimo attenti, perché noi riportiamo le cose fedelmente e in buona fede, e poi rischiamo di fare brutte figure perché Ricci parte e al posto di Mastantuono viene preso Hutchinson".