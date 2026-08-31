Niente Betis né Juventus per Fofana: il francese verso il Lione

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Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube social ha fatto il punto sul futuro di Youssouf Fofana, in uscita dal Milan

Nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, che si prenota un ruolo da protagonista per questi ultimi due giorni di sessione.

Fabrizio Romano ha poi fatto il punto sulle uscite del Milan: "Tomori-Aston Villa non si fa più nulla, perché i Villans hanno scelto Harwood-Bellis del Southampton. Era in una short-list di tre nomi Tomori ma il Villa ha scelto di non procedere. Abbiamo dato in esclusiva il Galatasaray su Fofana nel pomeriggio di ieri, e confermiamo la scelta preferita del giocatore. Il Galatasaray è un'opzione che piace molto a Fofana ed agenti, ed è una soluzione nata durante i dialoghi per Rafael Leao, quindi teniamo questa come una pista probabile, calda. Bisogna però poi trovare un accordo con il Milan perché le chiamate dalla Premier non mancano". Moretto ha poi precisato su Fofana: "Niente Betis. Né Betis, né Nottingham, né Juventus sono soluzioni per Fofana".

Nonostante questo forte interesse del Galatasaray, però, il futuro di Youssouf Fofana potrebbe essere a Lione. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, Milan e Lione stanno definendo in queste ore l'operazione per il trasferimento del centrocampista sulla base di un prestito con diritto di riscatto.