Qualora ci fosse margine in futuro, il Milan ci riproverà per Endrick

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Il Milan ci riproverà per Endrick in futuro qualora ci fosse l'opportunità

Nel corso del consueto appuntamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, in compagnia di Matteo Moretto, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, che si prenota un ruolo da protagonista per questi ultimi due giorni di sessione.

Occhio al nome di Endrick per il futuro: "Il Milan si è informato se ci fosse margine per fare un'operazione con il Real Madrid, ma c'è stato un no molto cordiale. Nel senso che è stato apprezzato l'interesse del Milan ma Enrick non esce, è stata una scelta fatta dal Real, dal giocatore e di José Mourinho stesso. Da quanto ci risulta il Milan ha fatto sapere all'entourage di Endrick che magari se a gennaio, o in un altro momento, il ragazzo dovesse decidere di andare in prestito il Milan gradirebbe. Il Milan non cancella il suo nome dalla lista, ma lo tiene in alto per il futuro semmai dovesse esserci margine con il Real Madrid".