Un nuovo difensore potrebbe non arrivare: nessun profilo convince davvero
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Il Milan potrebbe chiudere il suo calciomercato senza aggiungere nessun altro innesto in difesa
Resta in forte dubbbio l'arrivo di un nuovo difensore centrale al Milan. Nelle ultime ore diversi profili sono stati proposti alla dirigenza rossonera, tra i quali Leny Yoro del Manchester United, ma nessuno avrebbe convinto pienamente il board rossonero al punto da puntarci.
Per questo il club rossonero starebbe valutando di proseguire con gli elementi già presenti in rosa, dando fiducia anche ai giovani Diawara e Vladimirov. L'idea è chiara: niente acquisti tanto per fare numero, ma solo un eventuale innesto capace di alzare concretamente il livello del reparto. Se non emergerà un'occasione davvero convincente, il Milan potrebbe quindi chiudere il mercato senza aggiungere un altro centrlae.
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