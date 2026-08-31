Calciomercato MN - Il Milan ha già avviato i contatti per il rinnovo di Rabiot. Prossimamente Cardinale incontrerà mamma Véronique

vedi letture

Il Milan ha già avviato i contatti con mamma Véronique per il rinnovo di Adrien Rabiot

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale si occuperà personalmente del rinnovo di Adrien Rabiot. La questione per il prolungamento del centrocampista francese è già avviata, tanto è che ci sono già stati degli incontri preliminari con Véronique Rabiot, madre e agente del centrocampista, per cominciare a discutere i termini di un possibile accordo.

Prossimamente il proprietario del Milan incontrerà personalmente mamma Véronique per portare avanti la trattativa. Un segnale importante della volontà del Milan di blindare uno dei giocatori più importanti della rosa e per il quale Ruben Amorim ha utilizzato parole al miele nel corso dell'ultima conferenza stampa.