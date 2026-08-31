Milan-Rabiot: dopo il mercato possibile incontro per il rinnovo
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Dopo la fine di questo calciomercato il Milan potrebbe aprire i dialoghi con mamma Veronique per il rinnovo di Rabiot.
A mercato chiuso il Milan potrebbe aprire un fronte importante: il rinnovo di Adrien Rabiot. Come spiegato dallo stesso Ruben Amorim, è possibile che venga fissato un incontro con Véronique Rabiot, madre e agente del centrocampista francese, per discutere il futuro del calciatore francese, subito decisivo in questo inizio campionato.
Il club rossonero vuole quindi affrontare la questione con calma una volta terminate le operazioni di mercato, valutando la possibilità di prolungare il contratto di uno dei giocatori più importanti della rosa di Ruben Amorim. A riportarlo sono i colleghi di Tuttosport.
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