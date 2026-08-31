Bianchin: "Cardinale, se si presenterà un'occasione la coglierà, ma non andrà alla ricerca disperata di un centrale a ogni costo"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e sul possibile innesto in difesa.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e sul possibile innesto in difesa: "La verità è che il Milan sta pensando seriamente di non prendere quel difensore aggiuntivo. La società resta vigile sul mercato ma, al momento, le possibilità che il centrale non arrivi sono superiori all'ipotesi opposta. Perché? Intanto, per mancanza di un candidato particolarmente convincente. Il Milan ha valutato diversi centrali e nessuno è considerato irrinunciabile. Nessuno, per Cardinale, Amorim, Almstadt e Gardiner cambierebbe il livello del reparto. Poi, per la valutazione dei calciatori. Diawara e Vladimirov sono apprezzati da Amorim".

MILAN IN DIFESA: LE ROTAZIONI

"Il Milan insomma - ha spiegato Luca Bianchin - pensa di aver già sei difensori da rotazione: Gila, De Winter, Pavlovic, Gabbia, Diawara, Vladimirov. Più Terracciano, che a meno di sorprese non partirà, e Bartesaghi, che può giocare da braccetto di sinistra. Se si presenterà un'occasione speciale la coglierà - ha già dimostrato di poter spendere, non sarà una questione di soldi - ma non andrà alla ricerca disperata di un centrale a ogni costo. Certo, a questo punto diventa importante evitare lunghi infortuni nel reparto e dare spazio a Diawara e Vladimirov, in Europa League e qualche volta anche in campionato. Amorim ha detto chiaramente di non volere un secondo centravanti esperto per non chiudere Camarda e applicherà lo stesso principio alla difesa. Fiducia ai ragazzi".