Letizia: "Quello che viene fatto filtrare in queste ore è che è davvero difficile che ci siano altre operazioni"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e la strategia per le ultime ore di trattative.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e la strategia per le ultime ore di trattative, probabilmente chiuso con l'acquisto, da finalizzare nella giornata di oggi, di Omari Hutchinson dal Nottingham Forest: "Da quello che ci risulta, in questo momento, è molto difficile che il mercato del Milan veda ulteriori acquisti da qui a domani sera. Molto difficile significa che non è impossibile, perché nel mercato non si esclude mai nulla e perché il Milan lavora anche nell'ombra, giocando d'astuzia e di bluff, come abbiamo visto ad esempio con l'operazione Moreira. Al Milan e a Gerry Cardinale in prima persona piace stupire e fare cose inattese, ma quello che viene fatto filtrare e che apprendiamo in queste ore è che è davvero difficile che ci siano altre operazioni.

È un netto cambio di programma rispetto a quanto vi avevamo raccontato solo 48 ore fa. Ci tengo a dire, tra l'altro, che la provenienza di queste informazioni è esattamente la stessa. Non stiamo brancolando nel buio, non andiamo a mosca cieca e non ci inventiamo le cose; poi ognuno è libero di pensare ciò che vuole, e sinceramente mi importa fino a un certo punto".