Calciomercato Mercato in uscita: Warren Bondo vicino al Sassuolo

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Prosegue il mercato rossonero, a poco più di un giorno dalla fine di questa sessione estiva. La situazione in uscita in casa Milan potrebbe presto prendere un'evoluzione per alcuni giocatori. Abbiamo già raccontato dell'imminente addio di Fofana e Gimenez, entrambi in prestito con diritto di riscatto al Porto e Lione. Anche la situazione di Warren Bondo però potrebbe presto prendere una piega definitiva.

Come riportato da Gianluca Di Marzio poco fa sul proprio sito web, il centrocampista ex Cremonese sarebbe vicinissimo al Sassuolo. La trattativa potrebbe presto essere portata al termine. Se l'affare dovesse andare in porto, il Sassuolo si assicurerebbe un giocatore che rappresenta già una solida certezza per la categoria. Nella sua carriera, infatti, Bondo ha già collezionato ben 80 presenze in Serie A tra Monza, Milan e Cremonese.