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UFFICIALE: Santiago Gimenez passa in prestito al Porto. Il comunicato del club rossonero

UFFICIALE: Santiago Gimenez passa in prestito al Porto. Il comunicato del club rossoneroMilanNews.it
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Oggi alle 20:35Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
Il comunicato ufficiale del passaggio in prestito di Santiago Gimenez al Porto fino al 2027.

Adesso è ufficiale, Santiago Gimenez passa in prestito fino al 2027 al Porto di Farioli. Di seguito il comunicato del club rossonero.

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027.

Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica.