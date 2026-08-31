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UFFICIALE: Santiago Gimenez passa in prestito al Porto. Il comunicato del club rossonero
MilanNews.it
Il comunicato ufficiale del passaggio in prestito di Santiago Gimenez al Porto fino al 2027.
Adesso è ufficiale, Santiago Gimenez passa in prestito fino al 2027 al Porto di Farioli. Di seguito il comunicato del club rossonero.
AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Santiago Gimenez a FC Porto fino al 30 giugno 2027.
Il Club ringrazia Santi per la professionalità e l'impegno dimostrati e gli augura le migliori soddisfazioni personali e sportive per questa nuova esperienza calcistica.
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