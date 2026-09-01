Hutchinson ultimo squillo? Milan, difficili altri colpi nelle ultime ore di calciomercato

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Il calciomercato in entrata del Milan potrebbe essersi concluso con l'arrivo di Omari Hutchinson: difficile che oggi si concludano dei colpi

Nella giornata di ieri Omari Hutchinson, attaccante giamaicano classe 2003 in arrivo dal Nottingham Forest, ha svolto la sua prima giornata da calciatore rossonero: visite, idoneità, firme e ufficialità. È lui il rinforzo rossonero sulla trequarti, arrivato dalla Premier con la formula del prestito con diritto di riscatto. Potrebbe essere l'ultimo squillo del calciomercato del Milan in entrata: da qui alle ore 20, come sottolinea il Corriere dello Sport, sono difficili altri colpi. Anche se le vie del mercato, si sa, sono infinite.

MILAN, DIFFICILI ALTRI COLPI

Nella giornata di sabato Gerry Cardinale e il team mercato avevano incontrato il tecnico Ruben Amorim per provare a fare il punto a pochi giorni dalla chiusura delle trattative: in quell'occasione si era deciso di puntare su Hutchinson e in quell'occasione era emersa anche la volontà di guardarsi intorno almeno per un altro difensore, un centrale. Nelle ore successive, però, per quanto concerne la retroguardia, non sono emersi profili interessanti, nomi che con certezza avrebbero potuto elevare la qualità della rosa a disposizione del tecnico portoghese. Ed è per questo motivo che la sensazione è quella che si potrebbe rimanere così. Eventuali idee e risorse di mercato sono posticipate alla finestra di gennaio.

MILAN, SI RIMANE COSÌ

E così il Milan dovrebbe rimanere con l'assetto visto nelle prime due giornate di campionato, con un Hutchinson in più. In attacco, come aveva confermato Amorim, sarà Camarda il vice Ramos, mentre sugli esterni si manterrà viva l'alternanza Estupinan-Bartesaghi. Da via Aldo Rossi il lavoro costante in queste ultime ore di mercato non mancherà per quanto riguarda le uscite. Youssouf Fofana è vicino al trasferimento al Lione anche se servirà superare alcuni ostacoli emersi nella serata di ieri; Warren Bondo gode dell'interesse del Sassuolo ma aspetta il Monaco; per quanto riguarda Fikayo Tomori ci si augura che si trovi una soluzione dell'ultimo minuto per evitare di tenerlo in tribuna per i prossimi mesi. Tutto è ancora aperto.