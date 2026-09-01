Passerini avverte: "Faccio fatica a pensare che si riesca a prendere un titolare nelle ultimissime ore di mercato"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calcomercato del Milan, prossimo alla chiusura.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calcomercato del Milan, prossimo alla chiusura: "Sarà Omari Hutchinson l'ultimo colpo del Milan in entrata? È possibile, è possibile. Il Milan fa sapere di voler stare attento fino all'ultimo per eventuali occasioni dell'ora finale, ma, come dicevo ieri, faccio fatica a pensare che si riesca a prendere un titolare nelle ultimissime ore di mercato. Mi sembra un po' tardi per fare qualcosa di diverso rispetto a quanto il Milan ha già strutturato. Aspettiamo comunque le ore 20:00 di domani prima di tirare le conclusioni e dare un giudizio definitivo su questo mercato.

È stato un mercato milionario, nel senso che il Milan ha speso tanto, ma non so se sia stato un mercato eccezionale. Il verdetto spetterà al campo, ma continuo ad avere qualche dubbio su alcuni punti che non sono stati coperti, due nello specifico: una punta in più: serviva per gestire al meglio le rotazioni offensive, e un difensore centrale, perché anche qui, un rinforzo in più per le rotazioni sarebbe servito e al momento non sta arrivando. È arrivato invece questo trequartista mancino, classe 2003, che vestirà la maglia numero 20: Omari Hutchinson, prelevato dal Nottingham Forest".