Borghi positivo su Hutchinson: “Giocatore inventivo, veloce e con dribbling. In Serie A può essere interessante”

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Stefano Borghi ha commentato l’arrivo di Omari Hutchinson al Milan in prestito dal Nottingham Forest.

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato l'arrivo di Omari Hutchinson in prestito dal Nottingham Forest. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Un altro giocatore che cambia un po' le cose perché è un giocatore molto inventivo, molto creativo, veloce, con dribbling, con grande conduzione ad alta velocità, deve aumentare il numero di gol, è un mancino, quindi io me lo immagino pensato come trequartista destro, un po' in ballottaggio con Rabiot, figure completamente diverse, però hai bisogno di alternative e anche di soluzioni differenti, ma è un giocatore che può essere interessante nel calcio italiano, se si quadra, se sta perfettamente nei dettami di Amorim. Mi pare un'operazione interessante".