Galliani Jr: "Leao mi sembra non avesse più voglia, e quando un giocatore neanche così eccelso non vuol restare possiamo farne a meno"

Galliani Jr: "Leao mi sembra non avesse più voglia, e quando un giocatore neanche così eccelso non vuol restare possiamo farne a meno"MilanNews.it
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Ieri alle 23:10News
di Lorenzo De Angelis
Gianluca Galliani ha detto la sua sull'addio di Rafael Leao, diventato ieri un nuovo giocatore del Galatasaray

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Gianluca Galliani ha parlato dell'addio di Rafael Leao, diventato nelle scorse ore un nuovo giocatore del Galatasaray dopo 7 anni di Milan: "Diciamo che soffrirò meno per l'addio di Rafael Leao che per quello di Giroud, che mi manca ancora. Me ne farò una ragione (ride, ndr).

Finalmente ce l'abbiamo fatta? Non dico finalmente perché comunque è un giocatore che ha delle qualità, ma mi sembra non avesse più tanta voglia di restare al Milan, l'ha anche detto, e quando un giocatore neanche così eccelso non vuole restare al Milan noi tifosi possiamo anche farne a meno". 