Borghi sicuro: “Fondamentale il gol di Ramos, il percorso del Milan sarà lungo e difficile”

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Stefano Borghi nel suo canale YouTube ha commentato la seconda vittoria stagionale del Milan ai danni del Venezia per 2-0

Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato la vittoria dei rossoneri sul Venezia per 2-0. Di seguito un estratto delle sue parole.

"Alla fine ha trovato Gonçalo Ramos ed era fondamentale trovarlo soprattutto per il gol che aveva sbagliato nel primo tempo. Per me è evidente che il percorso di costruzione di questo nuovissimo modo di giocare rispetto alle abitudini dell'anno scorso sarà un percorso lungo e sarà un percorso anche difficile. Il Milan continua a mettere i giocatori. Adesso ha preso anche Hutchinson dopo aver salutato Leao e il discorso su Leao l'abbiamo fatto abbondantemente".