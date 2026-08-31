Serie A, beffa in extremis per il Bologna di Tedesco: la classifica aggiornata dopo la seconda giornata

Serie A, beffa in extremis per il Bologna di Tedesco: la classifica aggiornata dopo la seconda giornata
Ieri alle 23:00News
di Andrea La Manna
Di seguito la classifica ufficiale dopo la seconda giornata di Serie A.

Al termine di Atalanta-Bologna, è ufficialmente terminata la seconda giornata della Serie A. Di seguito la classifica aggiornata.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA ALLA 2° GIORNATA 

LA CLASSIFICA DI SERIE A

1.Inter 6
2. Milan 6
3. Juventus 6
4. Lazio 6
5. Roma 6
6. Atalanta 6
7. Udinese 4
8. Como 4
9. Lecce 3
10. Frosinone 3
11. Napoli 3
12. Sassuolo 3
13. Cagliari 3
14. Bologna 0
15. Torino 0
16. Genoa 0
17. Parma 0
18. Monza 0
19. Venezia 0
20.Fiorentina 0