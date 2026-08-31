Serie A, il Bologna gioca e la Dea la vince nel finale: al 95’ Sarri conquista i tre punti
Al Gewiss Stadium di Bergamo l'Atalanta ha ospitato il Bologna nel posticipo del lunedi sera valido per l'ultima partita della seconda giornata di Serie A. Un match molto equilibrato che ha visto gli ospiti protagonisti nel primo tempo, con Carnesecchi che ha tenuto il risultato in parità grazie ad un paio di belle parate. Nel secondo tempo poi non cambia il copione del match con il Bologna che crea diverse occasioni da gol che però non riesce a concretizzare.
Quando la partita sembrava finita, al minuto 95 Samardzic fa partire un tiro dai 25 metri che sembrava leggibile per il portiere del Bologna Skorupski che però commette un grave errore facendo sbattere la palla sul palo prima di insaccarsi in rete. Sorride Sarri al termine di una partita negativa per la sua Atalanta sul piano della prestazione mentre continua la serie di sconfitte per Tedesco in Italia.
IL TABELLINO DEL MATCH
Atalanta-Bologna 1-0
90+5' Samardzic
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