Leao a cuore aperto: “Mi avete fatto sentire da subito a casa, non è un addio perché sarò sempre uno di voi. Forza Milan sempre”

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Rafa Leao ha postato un video su Instagram nel quale saluta e ringrazia il Milan per i 7 anni passati insieme.

Nel profilo Instagram ufficiale di consulenza di Leao, il portoghese ha postato un video nel quale saluta e ringrazia i tifosi rossoneri per questi 7 anni passati a Milano. Queste le sue parole.

"Ciao tifosi rossoneri, ho fatto questo video per ringraziare tutti, per me è stato un bel viaggio, 7 anni che mi sembrano essere stati di più perché quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa, anche la mia famiglia. Ovviamente c'è sempre emozione, ci sarà sempre, però vado via dal Milan con un sorriso perché io sono riuscito a giocare, a fare vedere la mia versione migliore con il sorriso e quindi grazie di cuore a tutti. Questo non è un addio perché sono uno di voi, seguirò il Milan ovunque. Adesso sono un tifoso da fuori, però certamente i momenti più belli rimangono sempre nel mio cuore quindi grazie davvero a tutti e forza Milan sempre".