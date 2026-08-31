Guardiola, per scuotere Rejinders cita il Milan: “Vuoi rivivere la fottuta stagione col Milan quando non ti sei qualificato in Europa”

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Pep Guardiola, durante il discorso nell’intervallo di una partita di Premier League ha citato il Milan di Fonseca e Conceicao parlando con Rejinders.

Il documentario sulla scorsa stagione del Manchester City, durante un'episodio, ha svelato un retroscena che riguarda Pep Guardiola, Rejinders e la sua ex squadra ovvero il Milan. Durante l'intervallo di una partita infatti, il tecnico spagnolo, evidentemente arrabbiato per la prestazione della squadra, ha fatto loro un discorso e, parlando direttamente con l'olandese, ha nominato il Milan e la stagione nella quale i rossoneri hanno mancato la qualificazione in Champions League con la coppia Fonseca-Conceicao. Queste le sue parole.

"La questione è per tutti i giocatori del Man. City della scorsa stagione, volete giocare come l'ultima stagione? Vuoi (A Rejinders ndr.) giocare come la scorsa fottuta stagione con il Milan che non vi siete qualificati in Europa? Vuoi questo? Ricordate a voi stessi se volete rivivere la scorsa stagione. Se non lo volete, vincerete amici"