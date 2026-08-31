Borghi su Milan-Venezia: “I rossoneri hanno fatto fatica per merito del Venezia ma alla fine hanno vinto”
Nel suo canale YouTube, il collega Stefano Borghi ha commentato la vittoria dei rossoneri sul Venezia per 2-0. Di seguito un estratto delle sue parole.
"Contro il Venezia ha fatto della fatica un po' anche per merito del Venezia, che è una squadra che non ha ancora raccolto punti, ha perso due partite 2-0, però è una squadra che che prova ad offrire un calcio evoluto, non da neopromossa speculativa. È stato fatto un mercato molto importante a Venezia. È stato mantenuto un allenatore come Stroppa che vuole giocare un certo tipo di calcio e il Venezia che a San Siro non solo a livello di situazioni create o ipotizzate, ma proprio anche di azioni sviluppate, ha fatto vedere di voler fare un calcio veramente interessante. Il Milan va avanti sulla propria strada e alla fine l'ha sbloccata, alla fine l'ha vinta".
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