Leao, il saluto social del portoghese al Milan: “7 anni indimenticabili, resto uno di voi. Forza Milan”

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Rafa Leao posta un video saluto al club rossonero visto il suo trasferimento al Galatasaray.

Dopo 7 anni in rossonero, Rafa Leao ha ufficialmente lasciato il club per trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Questo il saluto social postato dall'ex numero 10 sul proprio profilo Instagram.

"Sette anni di momenti incredibili e indimenticabili: una città che ospita il più grande club d'Italia, che mi ha aiutato a crescere sia come giocatore che come persona! È stato un onore immenso far parte di questa istituzione che mi ha dato tanto e che, in un certo senso, ho potuto ricambiare in campo, vincendo titoli importanti. Un semplice "grazie" sembra quasi non bastare ora, ma resto uno di voi. Forza Milan".