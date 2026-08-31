Pallone d’Oro, quando esce la lista dei candidati? Tutte le info sulla 70° edizione
Tra qualche settimana scopriremo chi si aggiudicherà il 70° Pallone d'Oro della storia. Eccezionalmente a Londra quest'anno, per celebrare il 70° anniversario del premio e il suo primo vincitore, Sir Stanley Matthews, la cerimonia sarò celebrata il 26 ottobre. Tra poco meno di una settimana, l'8 di settembre, la pagina ufficiale del Ballon d'Or ha rivelato che saranno pubblicate tutte le shortlist dei diversi premi.
IL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PALLONE D'ORO
La redazione della rivista France Football e de L'Équipe compila una lista iniziale di 30 giocatori. Per il premio maschile votano 100 giornalisti specializzati, uno per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking FIFA. Ogni giornalista seleziona 10 giocatori in ordine di merito, assegnando punteggi a scalare (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 punto). Chi totalizza più punti vince il trofeo.
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