Mauro: "Amorim lo ha fatto e ha detto che è un grande attaccante Goncalo Ramos"

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Massimo Mauro, opinionista, si è così espresso a Pressing, in onda sulle reti Mediaset, su Goncalo Ramos, attaccante del Milan.

Massimo Mauro, opinionista, si è così espresso a Pressing, in onda su Mediaset, su Goncalo Ramos, attaccante del Milan: "L'allenatore lo ha fatto prendere e ha detto che è un grande attaccante. Però dipende da quanti gol farà. Perché io ricordo quando è arrivato Gimenez: abbiamo detto che era un grande centravanti... e poi ne ha fatti tre di gol! Non lo so, ecco, quindi dipenderà da questo, perché poi non è così facile in Italia fare i gol che si fanno da altre parti".

TABELLINO MILAN-VENEZIA (2-0)

Si riporta di seguito il tabellino di Milan-Venezia (2-0), sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie A e disputata a San Siro il 28 agosto 2026.

MARCATORI: 69′ Goncalo Ramos (M), 89′ autogol Halal (M)

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (87′ Gabbia), De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (74′ Jashari), Musah, Bartesaghi (87′ Estupinan); Loftus-Cheek (59′ Rabiot), Cissè (59′ Saelemaekers); Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Pulisic, Diawara, Moreira, Comotto, F. Terracciano, Camarda. All.: Ruben Amorim.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic (45′ + 2′ Halhal); Hainaut, Kike Perez (80′ Lauberbach), Busio, Basic (65′ Sohm), Haps (65′ Correia); Yeboah, Adams (80′ Rrahmani). A disp.: Montipo, Grandi, Gomes, Fanne, Sagrado, Dagasso, Panada, Helgason, Okoro, Farji. All.: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

AMMONITI: Schingtienne, Kike Perez, Haps (V), Pavlovic (M)

NOTE: Angoli 2-3. Recupero 2′ pt, 4′ st.