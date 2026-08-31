Gimenez, scelto il 29 come numero di maglia: “È il numero con il quale ho esordito, sono contento di poterlo usare qui al Porto”

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Santiago Gimenez, passato in prestito dal Milan al Porto, ha rivelato e spiegato il suo nuovo numero di maglia che sarà il 29.

Santiago Gimenez, nuovo attaccante del Porto passato in prestito dal Milan, ha rivelato e spiegato la scelta del numero che indosserà in Portogallo. Queste le sue parole.

"Il numero 29 è molto speciale per me, per me ha segnato una storia, un prima e un dopo perché questo numero è il numero con il quale ho iniziato a giocare a livello professionale, è il numero con il quale ho iniziato la mia carriera e con il quale ho debuttato, e quando sono venuto in Europa, al Feyenoord, anche lì il mio numero era il 29. Quindi è un numero molto speciale che tengo nel cuore e ora che lo posso avere anche nel Porto è qualcosa che ho sempre sognato, giocare in tutte le squadre con il numero 29. Quando ho debuttato con il 29 ho fatto anche un tatuaggio, quindi adesso ce l'ho sia sulla pelle che sulla maglietta"