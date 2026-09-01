Calciomercato Lione e Milan fermi allo scambio di documenti per Fofana: i motivi

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L'operazione per il trasferimento di Fofana dal Milan al Lione al momento è bloccata allo scambio dei documenti: da risolvere la questione stipendio

Tra gli esuberi last minute che il Milan vuole liberare in queste ultime ore di finestra estiva di calciomercato c'è anche il centrocampista francese Youssouf Fofana. Per il mediano ex Monaco è probabile un rientro in Francia, nella Ligue 1. In particolare è l'Olympique Lione che si è fatto avanti per il calciatore milanista e lo vorrebbe portare in prestito alla corte di Paulo Fonseca che spinse tanto all'epoca per averlo proprio a Milanello nella sua parentesi sulla panchina del Diavolo.

FOFANA-LIONE: DA RISOLVERE LA RIPARTIZIONE DELLO STIPENDIO

Sembrava tutto fatto già nella giornata di ieri per il passaggio in prestito di Fofana dal Milan al Lione ma nella serata sono emersi alcuni intoppi nell'operazione. Oggi Matteo Moretto riporta che si tratta di questioni legate alla ripartizione dello stipendio del calciatore francese. I club hanno tutti i documenti in mano e sono pronti allo scambio, ma prima va risolto questo problema relativo all'ingaggio: solo poi si arriverà alle firme sul nuovo contratto.