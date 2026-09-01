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Milan e Fulham chiedono informazioni per Tiago Gabriel: il Lecce vuole 25 milioni

Milan e Fulham chiedono informazioni per Tiago Gabriel: il Lecce vuole 25 milioniMilanNews.it
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Oggi alle 10:12Calciomercato Milan
di Francesco Finulli
Il Milan potrebbe provare il colpo difensore: chieste informazioni per Tiago Gabriel con il Lecce che non si schioda dalla richiesta di 25 milioni

Dopo Omari Hutchinson ufficializzato ieri sera dal Milan, il club rossonero in questo ultimo giorno di mercato si concentrerà principalmente sulle cessioni. Ciononostante non bisogna escludere la possibilità che si creino le giuste condizioni per qualche colpo dell'ultimo minuto, specialmente nei ruoli in cui il Diavolo ha la necessità di intervenire: in questo senso ci si aspetta un acquisto in difesa.

MILAN E FULHAM CHIEDONO INFORMAZIONI PER TIAGO GABRIEL

Secondo quanto viene riferito dal giornalista esperto di mercato Orazio Accomando, presente da questa mattina all'Hotel Sheraton di Milano sede simbolica del calciomercato in Italia, il Milan e il Fulham avrebbero chiesto informazioni per Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che tanto bene ha fatto con il Lecce nella passata stagione. Il club del Salento però si mantiene fisso sulla richiesta di 25 milioni di euro: da capire se ci saranno i margini per concludere un'operazione lampo.