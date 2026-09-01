Gimenez al Porto: le condizioni per l'obbligo di riscatto

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Santiago Gimenez è un nuovo calciatore del Porto: in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a due condizioni principali

Nella serata di ieri il Milan ha salutato anche Santiago Gimenez. L'attaccante messicano dopo un anno e mezzo si è trasferito in prestito al Porto dal tecnico Francesco Farioli che ha insistito molto per averlo nella sua rosa. Una ripartenza per l'ex Feyenoord che al Milan ha steccato la sua prima grande occasione in un club importante. Il futuro rimane ancora incerto dal momento che Gimenez si è trasferito in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.

GIMENEZ: LE CONDIZIONI PER L'OBBLIGO DI RISCATTO DEL PORTO

Oggi la Gazzetta dello Sport, nel comunicare la notizia dell'ufficialità, ricorda le cifre dell'operazione: il diritto di riscatto è fissato a 20 milioni di euro più 2 di bonus. L'obbligo invece scatterà automaticamente se dovessero verificarsi due condizioni: la prima è la qualificazione in Champions League del Porto, la seconda è un determinato numero di gol dell'attaccante.