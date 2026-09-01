Calciomercato Per Tomori c'è un'offerta del Fulham: non facile chiudere in poche ore

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Fikayo Tomori, esubero del Milan, ha sul tavolo un'offerta del Fulham per tornare in Premier: non semplice la chiusura entro il gong

Tra i diversi esuberi che il Milan ha dovuto piazzare in queste settimane e deve ancora piazzare in queste ultime ore, c'è anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese non fa parte del progetto di Ruben Amorim che glielo ha fatto capire chiaramente anche in tournée. Nonostante questo, a un anno dalla scadenza del suo contratto, ancora non si sono create situazioni concrete per l'ex Chelsea. Potrebbe nascerne una in queste ultime ore di calciomercato ma non sarà semplice portarla a buon fine.

OFFERTA DEL FULHAM PER TOMORI: NON FACILE CHIUDERE IN POCHE ORE

In questo momento, secondo quanto viene riportato da Luca Bianchin collega della Gazzetta dello Sport, il centrale rossonero Fikayo Tomori avrebbe sul tavolo una proposta del Fulham che gli permetterebber di rientrare in Inghilterra e in Premier League. Il giocatore sta considerando la proposta ma se si vuole arrivare in porto bisogna accelerare i tempi perchè il tempo stringe e non sarà facile chiudere tutto in poche ore.