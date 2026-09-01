Calciomercato Il Milan insiste per Tiago Gabriel: previsti nuovi contatti in giornata

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Il Milan non molla Tiago Gabriel del Lecce: il giocatore vuole il club rossonero e sono previsti nuovi contatti nella giornata di oggi

Il Milan potrebbe provare a chiudere il calciomercato con un ultimo colpo, per puntellare una difesa che ha bisogno di innesti nuovi e di qualità. In questo senso il collega Orazio Accomando, esperto di calciomercato e presente oggi all'Hotel Sheraton di Milano, sede simbolica delle trattative, riporta che il Milan starebbe insistendo con forza per il centrale portoghese Tiago Gabriel. Sul giocatore, come riportato in precedenza, c'è anche l'interesse del Fulham.

IL MILAN INSISTE PER TIAGO GABRIEL: PREVISTI NUOVI CONTATTI

Il Milan insiste per Tiago Gabriel e nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti per provare a piazzare il colpo nelle ultime ore di calciomercato. Ieri i rossoneri avrebbero presentato un'offerta di 20 milioni di euro ma il Lecce ha fatto capire che si aspetta una proposta tra i 25 e i 30 milioni per il giovane portoghese classe 2004. Il giocatore che è stato informato ieri dell'offerta rossonera sta spingendo per il trasferimento rossonero anche se ieri ha dato la disponibilità per giocare contro la Roma.