Notizie calciomercato Milan: la giornata LIVE! Si insiste per Tiago Gabriel, problemi per Fofana
NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME MINUTO PER MINUTO
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13:45 | PROSEGUONO I CONTATTI PER TIAGO GABRIEL
Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sull'interesse del Milan per Tiago Gabriel, difensore del Lecce: "Tiago Gabriel al Milan: nuovi contatti per cercare un accordo. Corsa contro il tempo: ci sono altri due club interessati".
12:15 | NWANERI AL DORTMUND
Un altro degli obiettivi più chiacchierati dell'estate rossonera finisce al Borussia Dortmund, un po' come era successo con Karetsas anche Ethan Nwaneri andrà in Germania. Formula del prestito di un anno dall'Arsenal con stipendio tutto a carico del club di Bundesliga. Il nome ormai da qualche giorno era uscito dai radar di Cardinale e della sua squadra mercato.
11:55 | BONDO, NON SOLO IL MONACO: ALTRI CLUB FRANCESI INTERESSATI
Warren Bondo è in uscita dal Milan da tutta l'estate ma ancora non si è riusciti a trovare una soluzione definitiva. Nonostante l'interesse del Sassuolo, il giocatore spinge per tornare in Francia con il Monaco che era stato contattato (leggi qui). Non c'è solo la squadra del Principato, però, come riferisce Sportitalia anche Le Havre e Rennes sull'ex Monza e Cremonese.
11:01 | IL MILAN INSISTE PER TIAGO GABRIEL
Secondo Orazio Accomando, presente oggi all'Hotel Sheraton, il Milan sta insistendo per Tiago Gabriel del Lecce. I salentini hanno rifiutato un'offerta da 20 milioni del Diavolo ieri sera e hanno rilanciato a una cifra tra i 25 e i 30. Oggi sono previsti nuovi contatti, il giocatore vuole vestire rossonero.
10:50 | OFFERTA DEL FULHAM PER TOMORI
Per Fikayo Tomori c'è una proposta del Fulham sul tavolo che sta venendo seriamente considerata dal calciatore inglese che, altrimenti, sarebbe costretto a rimanere fuori squadra fino a gennaio. Si proverà a chiudere entro il gong, anche se non sarà semplice. Lo riporta il collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport.
10:15 | MILAN E FULHAM CHIEDONO INFORMAZIONI PER TIAGO GABRIEL
Secondo quanto riferisce il collega Orazio Accomando, presente all'Hotel Sheraton di Milano sede del calciomercato italiano, il Milan e il Fulham avrebbero richiesto informazioni per Tiago Gabriel del Lecce. Il club salentino non si sposta dalla valutazione di 25 milioni di euro.
9:50 | LIONE E MILAN AL LAVORO PER SBLOCCARE FOFANA: I MOTIVI DELLO STALLO
Il Milan e il Lione sono al lavoro in queste ultime e frenetiche ore di calciomercato per sbloccare il prestito di Youssouf Fofana in Francia. I documenti sono pronti per essere scambiati ma prima c'è da trovare l'accordo sulla ripartizione dello stipendio che nelle ultime ore ha rallentato la trattativa. Lo riporta il giornalista Matteo Moretto.
9:24 | TRE CLUB DI B INTERESSATI A ZEROLI
Sono tre i club di Serie B interessati a Kevin Zeroli, centrocampista rossonero classe 2005 che ha svolto tutta la preparazione con Milan Futuro dopo l'anno scorso passato in prestito tra Monza e Juve Stabia. La squadra più interessata al momento è il Sudtirol, come riporta Gianluca Di Marzio, ma c'è anche l'interesse di due club veneti: Padova e Vicenza.
8:00 | IL BORSINO DI CALCIOMERCATO DEL MILAN
Di seguito si riportano le operazioni di calciomercato del Milan che sono state effettuate fino a questo momento in questa sessione estiva:
ACQUISTI MILAN
Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo
Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo
Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero
Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo
Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto
Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo
Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo
Omari Hutchinson (attaccante, Nottingham Forest) prestito con diritto di riscatto
CESSIONI MILAN
Niclas Fullkrug (attaccante), fine prestito al West Ham
Chaka Traorè (attaccante), titolo definitivo al Partizan Belgrado
Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto
David Odogu (difensore), prestito secco al Tolosa
Zachary Athekame (difensore), prestito secco al Lione
Andrej Kostic (attaccante), prestito secco allo Sparta Rotterdam
Christopher Nkunku (attaccante), prestito con diritto di riscatto al Lipsia
Samuele Ricci (centrocampista), prestito con diritto di riscatto al Como
Diego Sia (attaccante), titolo definitivo alle Dolomiti Bellunesi
Rafa Leao (attaccante), titolo definitivo al Galatasaray
Santiago Gimenez (attaccante), prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato al Porto
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Amici ed amiche di MilanNews.it, buon ultimo giorno di calciomercato a tutti!
Siamo giunti al capolinea di questa sessione estiva di calciomercato. Il Milan deve mettere a punto ancora diverse operazioni in uscita e vedremo se ci sarà spazio anche per un colpo in entrata. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto per minuto con tutte le notizie calciomercato Milan attraverso il presente live e gli approfondimenti su sito e app. La finestra chiuderà alle ore 20.
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