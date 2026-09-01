Letizia: "Il Milan ha deciso di non prendere Nwaneri, che è andato al Dortmund, perché..."

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan, giunto alle ultimissime ore.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan, giunto alle ultimissime ore: "È chiaro che più si restringono i tempi e più sembra difficile che possa arrivare qualcos'altro. Da quello che mi risulta, il Milan rimane comunque con le antenne dritte per capire se c'è un'occasione dell'ultimo minuto che possa fare al caso suo. È anche vero, ragazzi, che va bene l'occasione last minute, però obiettivamente c'è una programmazione e un iter da seguire che non si possono improvvisare così su due piedi".

MERCATO MILAN: NO AI PRESTITI SECCHI

Letizia ha poi parlato, sempre a riguardo del calciomercato del Milan, sulla scelta di non affondare su Ethan Nwaneri: "Uno dei giocatori che erano nel mirino del Milan, Ethan Nwaneri, si trasferisce al Borussia Dortmund con la formula del prestito. E bisogna dire che il Milan, da quello che mi risulta, non era disponibile a prendere giocatori in prestito secco. La filosofia del Milan di oggi - poi magari vengo smentito perché oggi stesso prendono un prestito secco - è quella di cercare di creare valore, di arricchire il proprio organico con giocatori a titolo definitivo o comunque con il diritto di riscatto, perché il diritto di riscatto ti permette eventualmente di acquisire a titolo definitivo i calciatori che hai valorizzato e testato.

Ogni riferimento a Omari Hutchinson non è puramente casuale. Seppur devo dire una cosa: il riscatto di Hutchinson è molto alto, saremmo sulla quarantina di milioni, quindi dovrebbbe fare davvero una stagione di grande qualità dove si prende un posto da titolare; altrimenti rischia di non essere all'altezza di una valutazione del genere.

Prendere in prestito secco Ethan Nwaneri avrebbe significato valorizzare un giocatore per l'Arsenal. Poi, sono filosofie: secondo me non esiste la filosofia giusta o quella sbagliata, perché più volte un prestito secco ha aiutato fortemente una squadra. Guardate Brahim Díaz: quando metti la ricompra è come se fosse un prestito, perché poi alla fine oggi gioca al Real Madrid, non gioca al Milan. Quello che ha fatto Brahim a San Siro è stato positivo, non è che sia stato inutile. Però, con l'attuale gestione e con Gerry Cardinale in prima fila nelle decisioni, la volontà è quella di prendere i giocatori e tenerseli per sé, non di valorizzarli per l'Arsenal, per il Real Madrid o per chiunque altro. Ed è anche il motivo per cui credo siano saltati degli affari importanti che il Milan contava di chiudere nelle ultime due o tre settimane, su cui magari sperava fino a 48 ore fa o di cui si sta ancora chiacchierando".