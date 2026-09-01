Anche dalla Francia riportano: Fofana-Lione in stallo per la ripartizione dello stipendio
Youssouf Fofana è forse il nome più importante che interesserà oggi le dinamiche di calciomercato del Milan. Il centrocampista francese, che Ruben Amorim non considera all'interno del suo progetto sportivo, è con le valigie in mano ed è promesso sposo al Lione dell'ex tecnico rossonero Paulo Fonseca che spinse tanto per averlo a Milanello nella sua breve avventura milanista. Ci sono gli accorti tra via Aldo Rossi e club francese per un passaggio in prestito del calciatore ma la trattativa ieri sera, sul più bello, ha subito qualche rallentamento.
Anche dalla Francia viene sottolineato che il motivo dello stallo è legato alla ripartizione dello stipendio di Youssouf Fofana tra Milan e Lione. A riportarlo per primo, ieri sera, il collega di Onze Mondial Marc Mechenoua. Da decidere chi pagherà lo stipendio al giocatore nella prossima stagione, se per intero o suddiviso in diverse percentuali. Solo poi si stringerà l'accordo: si corre contro il tempo, con il mercato che chiude alle 20.
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