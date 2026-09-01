Primo Piano Meno 8 ore alla fine del calciomercato: Milan, priorità alle uscite. Affondo per Gabriel?

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Ultime 8 ore di calciomercato. La priorità del Milan rimangono le uscite: ci sarà spazio per un tentativo per Tiago Gabriel?

È mezzogiorno e mancano ufficialmente 8 ore alla fine del calciomercato. La giornata del Milan sarà incentrata soprattutto nella definizione delle ultime uscite, con la speranza di liberarsi di tutti gli ultimi esuberi ancora presenti nella rosa rossonera. Difficile che ci sia spazio per altri colpi anche se nelle ultime ore alcune fonti hanno riproposto con forza il nome di Tiago Gabriel del Lecce per la difesa.

MILAN, PRIORITÀ ALLE CESSIONI

La priorità assoluta per il Milan in questo ultimo giorno di calciomercato rimangono le cessioni. A 8 ore dalla fine delle trattative sono almeno quattro i calciatori in odore di addio. Quello più chiacchierato rimane sicuramente Youssouf Fofana. Sembrava tutto fatto per il suo passaggio in prestito al Lione di Fonseca ma tutto si è bloccato davanti alle trattative per la ripartizione dello stipendio: non c'è ancora un accordo tra via Aldo Rossi e club francese. Si lavora per arrivare alle firme entro il gong. Anche per Warren Bondo il futuro sembra parlare francese e di un ritorno a casa: giocatore proposta a diversi club transalpini come il Monaco, il Lille e nelle ultime ore, come scrive Sportitalia, anche il Rennes e il Le Havre. In Italia è forte l'interessamento del Sassuolo. Per Fikayo Tomori c'è una proposta sul tavolo del Fulham che il calciatore inglese sta prendendo in considerazione: anche qui sarà complicato per le tempistiche. Infine il giovane Kevin Zeroli è conteso da ben tre club di Serie B: Sudtirol, Padova e Vicenza.

MILAN, TENTATIVO PER TIAGO GABRIEL?

A livello di entrate, difficile credere che il Milan possa completare un altro colpo in così poco tempo: Omari Hutchinson potrebbe rimanere dunque l'ultimo acquisto della sessione. Ciononostante non bisogna mai dare niente per scontato, specialmente nelle ultimissime ore di trattative. Per questo va preso in considerazione il rinnovato interesse del Milan per Tiago Gabriel, difensore 2004 del Lecce, che viene riportato da un'indiscrezione del giornalista di SportMediaset Orazio Accomando. Secondo quanto viene scritto il club rossonero avrebbe offerto ieri 20 milioni ma il club salentino ne avrebbe chiesti almeno 5 in più. In queste ore sarebbero previsti nuovi contatti. Staremo a vedere.