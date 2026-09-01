Moretto: "Manca l'accordo tra il Lione e il Milan per la suddivisione dello stipendio di Fofana"

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano su Youssouf Fofana al Lione.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano su Youssouf Fofana dal Milan al Lione: "Per quanto riguarda Fofana al Lione, siamo fermi allo scambio di documenti tra club: l'operazione è impostata, ma manca semplicemente l'accordo tra Lione e Milan sulla suddivisione dello stipendio del giocatore. Sono dettagli, ma dettagli importanti all'interno di una trattativa. Serve sbloccare questo punto per arrivare alla chiusura dell'affare. È una situazione impostata e tutte le parti erano veramente molto ottimiste di arrivare a una conclusione positiva, ma al momento l'affare non si sblocca. È giusto fare cronaca senza fare allarmismo, però lo raccontiamo: se Fofana non va al Lione, almeno la gente sa che in questo momento ci sono ancora dei punti da sistemare, soprattutto la ripartizione ingaggio tra Milan e Lione. Vediamo come procede la situazione".

Anche dalla Francia viene sottolineato che il motivo dello stallo è legato alla ripartizione dello stipendio di Youssouf Fofana tra Milan e Lione. A riportarlo per primo, ieri sera, il collega di Onze Mondial Marc Mechenoua. Da decidere chi pagherà lo stipendio al giocatore nella prossima stagione, se per intero o suddiviso in diverse percentuali. Solo poi si stringerà l'accordo: si corre contro il tempo, con il mercato che chiude alle 20.