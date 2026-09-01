Passerini su Tiago Gabriel al Milan: "Contatti riallacciati. Vediamo se ci sarà un rilancio"

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Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e le ultime su Tiago Gabriel.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e le ultime su Tiago Gabriel: "Ultime ore di mercato: adesso ci siamo proprio, siamo ormai in dirittura d'arrivo e mancano poche ore. Si chiude stasera alle 20:00. Il Milan prova a fare qualcosa, vediamo che cosa farà.

Io continuo a dirvi quello che penso: cioè, come sempre, che manca un difensore e chissà, magari da qui a stasera qualcosa arriva. Pare che il Milan stia provando ad allacciare una trattativa in extremis per Tiago Gabriel del Lecce. Vi devo dire che è uno dei giocatori che mi piace, insieme a Goncalo Inacio dello Sporting: è l'altro grande profilo che è stato analizzato e studiato, secondo me non con troppa convinzione. Cioè, il Milan non è andato con la forza reale con cui forse avrebbe dovuto, altrimenti lo avrebbe già preso. Insomma, l'ho visto in campo anche nella disfatta di ieri sera con la Roma e mi sono chiesto: guardate, adesso gioca al Lecce, ha quelle qualità, può fare il salto di livello e magari arrivare al Milan? Poi, guardando proprio la partita di ieri, nemmeno lui ha fatto una bella figura contro la Roma, che in questo momento è una squadra davvero da paura.

Il Milan sta provando a riallacciare i contatti in queste ore: sembra che il Lecce abbia rifiutato un'offerta da 20 milioni. Chissà se il Milan proverà a rilanciare. Io sono sincero, me lo auguro, perché credo che sarebbe il giocatore che andrebbe a completare un reparto che altrimenti rischia di restare monco. La mancanza di un difensore centrale potrebbe davvero finire per compromettere un mercato che è stato comunque estremamente positivo, in cui sono stati investiti 160 milioni".