Ramazzotti: "Non è mai stato sul mercato: Amorim e la società stanno lavorando per il rinnovo di Rabiot"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Adrien Rabiot, centrocampista francese.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Adrien Rabiot, centrocampista francese: "Adrien non è mai stato sul mercato ed è considerato un elemento chiave anche del Milan del futuro. Per questo Amorim ha sottolineato con forza che lui e la società stanno lavorando con la mamma-agente del calciatore per rinnovargli il contratto. Con questa frase ha certificato il suo ruolo più ad ampio raggio, ma soprattutto ha ribadito quanto consideri il centrocampista fondamentale per gli equilibri della squadra. Non solo in questa stagione. Con Hutchinson in campo, lo utilizzerà anche nei due mediani, ma la sua idea è quella di sfruttarlo sulla trequarti per aumentare la pericolosità offensiva con le sue conclusioni da fuori e i suoi inserimenti. Come successo a Torino, nello stadio dei granata. Se si ripeterà anche in quello dei bianconeri...

I quattro gol realizzati dal Diavolo finora sono arrivati tutti quando Adrien era sul terreno di gioco. Non può certo essere un caso. Anzi, non lo è di sicuro perché con lui i compagni si sentono più sicuri. Affidargli il pallone non è mai una cattiva idea perché sa come gestirlo, proteggendolo con il fisico o servendolo per il compagno più libero invece di provare dribbling o giocate complicate. Amorim lo ha eletto a elemento imprescindibile della sua squadra fin da quando ha firmato il triennale che Cardinale gli ha proposto e tra le sue richieste c’è sempre stata la conferma sia di Rabiot sia di Maignan. Non meraviglia più di tanto, dunque, che contro la Juventus il tecnico lo utilizzi dal 1’".