Calciomercato
Secondo Sky, il Milan sta valutando anche un difensore. Ma non è Tiago Gabriel
MilanNews.it
Secondo SkySport, in queste ultime ore, il Milan valuta anche un difensore, ma non dovrebbe essere Tiago Gabriel, centrale del Lecce.
Secondo SkySport, attraverso il sito ufficiale dell'emittente, "in queste ultime ore, il Milan valuta anche un difensore. Voci smentite su Tiago Gabriel del Lecce". Tutto dovrebbe essere legato alla cessione di Fikayo Tomori, per il quale, però, non stanno arrivando al momento offerte soddisfacenti; il difensore rossonero aspetta ancora di capire quale possa essere la destinazione migliore ma non si esclude che resti a Milanello per allenarsi fuori rosa".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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