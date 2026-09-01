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Secondo Sky, il Milan sta valutando anche un difensore. Ma non è Tiago Gabriel

Secondo Sky, il Milan sta valutando anche un difensore. Ma non è Tiago GabrielMilanNews.it
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Oggi alle 14:47Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
Secondo SkySport, in queste ultime ore, il Milan valuta anche un difensore, ma non dovrebbe essere Tiago Gabriel, centrale del Lecce.

Secondo SkySport, attraverso il sito ufficiale dell'emittente, "in queste ultime ore, il Milan valuta anche un difensore. Voci smentite su Tiago Gabriel del Lecce". Tutto dovrebbe essere legato alla cessione di Fikayo Tomori, per il quale, però, non stanno arrivando al momento offerte soddisfacenti; il difensore rossonero aspetta ancora di capire quale possa essere la destinazione migliore ma non si esclude che resti a Milanello per allenarsi fuori rosa".