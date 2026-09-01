Pellegatti: "In questo momento, al quarto piano di Casa Milan, stanno decidendo se affondare su Tiago Gabriel"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e l'interesse per Tiago Gabriel

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e l'interesse per Tiago Gabriel: "Tiago Gabriel è un profilo concreto. Vi racconto com'è andata questa mattina.Dei rappresentanti di Mendes (perché Tiago Gabriel è gestito da Mendes, e questo potrebbe certamente facilitare la situazione) sono andati a Casa Milan. C'è un intreccio legato anche all'uscita di Tomori e al Fulham, e vi spiego perché: i procuratori sono andati dal Milan, il Milan offre 20-25 milioni, mentre il Lecce non si muove da 30 milioni di euro. Il Milan, però, vorrebbe che ci fosse prima la cessione di Tomori, che sembra piacere al Fulham. Il Fulham è interessato anche a Tiago Gabriel, ma Tiago Gabriel vorrebbe andare assolutamente al Milan. Quindi, in questo momento c'è da capire se il Milan riesca in questo rush finale a cedere anche Tomori. Sarebbe l'uscita di Tomori a liberare l'entrata di Tiago Gabriel, perché se il Fulham si fionda su Tomori, lascia chiaramente strada libera al Milan per Gabriel.

Ma andiamo a quello che sta succedendo in questo momento. Il Milan, in questi minuti, al quarto piano sta riflettendo sulla situazione per capire se affondare il colpo su Tiago Gabriel. Perché il Milan — e questo ve lo do per certo — non cerca un difensore adattato o un terzino: cerca proprio un centrale. E Tiago Gabriel può giocare anche da braccetto, ma nasce e gioca proprio da centrale. Quindi sono ore e minuti decisivi per capire se il Milan andrà deciso su questo giocatore. Non mi sembra che ci siano, salvo sorprese, altre figure o altri profili in corsa".