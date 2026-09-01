Dalla Turchia, il Besiktas presenta un'offerta per Youssouf Fofana

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Anche il Besiktas si fa avanti per Youssouf Fofana in uscita dal Milan: presentata un'offerta per il centrocampista francese

Mancano meno di cinque ore e il futuro di Youssouf Fofana rimane ancora incerto. Tutto sembrava fatto per il passaggio in prestito del centrocampista francese al Lione, un ritorno nella Ligue 1 transalpina. E invece nella serata di ieri alcuni intoppi tra i due club che avevano tutti i documenti pronti ma ancora non avevano trovato un accordo sulla ripartizione percentuale dello stipendio del calciatore.

Con la situazione che al momento si trova in una fase di stallo, prova ad approfittane il Besiktas. Secondo quanto viene riportato dal collega turco Yagiz Sabuoncoglu, infatti, la formazione di Istanbul allenata da mister Vincenzo Italiano avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Milan per Youssouf Fofana. A margine va ricordato come il mercato in entrata in Turchia si chiude il 4 settembre, dunque ci sarebbe tempo in più per perfezionare l'eventuale cessione.