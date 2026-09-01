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Calciomercato Milan: Fofana al Lione, è fatta! La formula e il prezzo

Calciomercato Milan: Fofana al Lione, è fatta! La formula e il prezzoMilanNews.it
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Oggi alle 16:15Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
ndo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per Youssouf Fofana al Lione in prestito con diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è fatta per Youssouf Fofana al Lione in prestito con diritto di riscatto per 12 milioni di euro. Accordo raggiunto.