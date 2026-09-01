Calciomercato Tomori è a Londra in attesa di concludere il trasferimento al Fulham

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Seconto quanto riportato da Sportitalia, Fikayo Tomori, difensore inglese, è a Londra in attesa di concludere il trasferimento al Fulham.

Seconto quanto riportato da Sportitalia, Fikayo Tomori è a Londra in attesa di concludere il trasferimento al Fulham. Si attendono aggiornamenti su formula e prezzo. La notizia conferma quella delle 16:15 di Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che su X ha scritto: "Tomori non si è allenato oggi: è a Londra per parlare con i suoi agenti del futuro. Il Fulham gli ha fatto una proposta, non semplice chiudere in poche ore. Se restasse, Fikayo sarebbe fuori squadra fino a gennaio".