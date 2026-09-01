Il Sudtirol verso la chiusura dell'operazione Zeroli dal Milan

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Kevin Zeroli si avvicina sempre di più al Sudtirol: operazione in chiusura dal Milan

Questa mattina si è aperta con l'interrogativo sul futuro di Kevin Zeroli, centrocampista rossonero classe 2005 rientrato quest'estate alla casa base dopo un anno e mezzo di prestito. Il giovane ex capitano della Primavera ha trascorso i mesi di preparazione con Milan Futuro di mister Navarro ma il suo futuro non può essere sicuramente in Serie D dal momento che il valore del ragazzo è più alto di questa categoria. Per questa ragione l'obiettivo era trovare una soluzione in Serie B.

Questa soluzione è stata trovata perchè, come riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito, proprio in questi minuti è in chiusura il passaggio di Kevin Zeroli al Sudtirol, formazione di Serie B. Sul calciatore si era manifestato l'interesse anche dei due club veneti Vicenza e Treviso ma a spuntarla è la formazione altoatesina.