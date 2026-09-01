Tomori oggi non si è allenato. Per lui lo scenario più probabile è che resti fuori rosa

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Per quanto riguarda Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, al momento, lo scenario più probabile è la permanenza fuori rosa.

Secondo quanto riportato da SkySport, Tomori e Fofana "non si sono allenati a Milanello oggi. Sono entrambi in attesa di novità di mercato". Per quanto riguarda l'inglese, al momento, lo scenario più probabile è la permanenza fuori rosa.