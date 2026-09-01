Calciomercato Fabrizio Romano su Tiago Gabriel: "Nome proposto, il Milan l'ha valutato. Ma non oggi"

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Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e l'idea Tiago Gabriel.

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e l'idea Tiago Gabriel: "Ci abbiamo lavorato in queste ore e, da quanto ci risulta, l'idea è emersa con la collaborazione di Jorge Mendes, nuovo procuratore da qualche mese di Tiago Gabriel, che è stata suggerita al Milan. Il club ha veramente valutato il giocatore, ma non è una storia di oggi, da quanto ci risulta: non è cioè una trattativa di oggi".

MERCATO MILAN: LA PRECISAZIONE SUL DIFENSORE

Ha proseguito il discorso il collega Matteo Moretto: "Sono stati fatti i nomi di altri difensori: si è citato Goncalo Inacio, si è citato Morato del Nottingham Forest, ne abbiamo parlato qui all'interno del canale. Quando il Milan doveva ancora capire bene che strada prendere, Jorge Mendes ha parlato con la dirigenza rossonera cercando di proporre il profilo di Tiago Gabriel. È stato un nome valutato dal club nei giorni scorsi, ma non ci risulta che questa pista sia attuale in queste ore. Quindi, insomma, ad oggi siamo fermi a questo tipo di aggiornamento. Chiaramente poi seguiremo la situazione di Tiago Gabriel da qui fino in fondo. Dovesse esserci qualche novità vi aggiorneremo, ma ormai il tempo stringe per tutti".